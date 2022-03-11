Педиатр из Коломны стал лучшим детским врачом России

Педиатр из Коломны Михаил Кудин победил на конкурсе «Детский врач — 2021». Своей профессии он посвятил не менее 45 лет, из которых 11 проработал в подмосковном городе.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, Михаил Кудин получил награду в номинации «За верность профессии».

В Коломне он заведующий инфекционным отделением № 1 в центральной районной больнице.

Приятно, что в Подмосковье трудятся такие специалисты. Мы уделяем особое внимание развитию педиатрической службы Светлана Стригункова.

Михаил Кудин — доктор медицинских наук, у него высшая категория по специальности «Педиатрия». Он обладатель почетного звания заслуженного врача России и еще многих других наград.

«Педиатрии я посвятил всю свою жизнь. За плечами высокие административные посты, защита докторской диссертации, но вернулся к лечению детей. Для меня это огромное счастье — быть востребованным и полезным для своих пациентов», — поделился Михаил Кудин.

Поддержке медиков в Подмосковье уделяю особое внимание. Почти 440 врачей бесплатно получили земельные участки с июля. Это стало возможным благодаря льготной программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым.