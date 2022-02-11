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    11 февраля 2022, 14:40

    Педиатры Подмосковья пройдут стажировки в ведущих зарубежных клиниках

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Педиатров Подмосковья ждут международные стажировки. В регионе стартовал проект «Наш детский врач» — он позволит им обменяться опытом с зарубежными экспертами.

    Педиатры Подмосковья пройдут стажировки в ведущих зарубежных клиниках | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, педиатры смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках.

    Частично они будут дистанционными, по Zoom, а остальные — очными. Первую встречу с врачами Подмосковья уже провел руководитель детской клиники медицинского центра Израиля «Хадасса» Эйтан Керем. Участниками стали около 350 человек.

    Наша задача — вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, в Подмосковье работают 1,5 тысячи участковых педиатров, оказывающих помощь для 1,6 миллиона детей.

    «Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками», — отметила она.

    Стригункова подчеркнула, что в этом году запланировали 150 стажировок, в том числе международных.