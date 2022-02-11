Педиатры Подмосковья пройдут стажировки в ведущих зарубежных клиниках

Педиатров Подмосковья ждут международные стажировки. В регионе стартовал проект «Наш детский врач» — он позволит им обменяться опытом с зарубежными экспертами.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, педиатры смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках.

Частично они будут дистанционными, по Zoom, а остальные — очными. Первую встречу с врачами Подмосковья уже провел руководитель детской клиники медицинского центра Израиля «Хадасса» Эйтан Керем. Участниками стали около 350 человек.

Наша задача — вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень Светлана Стригункова.

По ее словам, в Подмосковье работают 1,5 тысячи участковых педиатров, оказывающих помощь для 1,6 миллиона детей.

«Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками», — отметила она.

Стригункова подчеркнула, что в этом году запланировали 150 стажировок, в том числе международных.