Воробьев рассказал об открытии нового корпуса физтех-лицея в Долгопрудном в сентябре

Новый корпус начальной школы Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроют 1 сентября. Он примет 425 учеников, а скоро поблизости появятся технопарк с кампусом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этот городской округ на слуху по качеству образования.

«Долгопрудный точно может претендовать на город, в который приезжают давать своим детям образование. И, честно говоря, даже не знаешь, то ли дети привозят родителей, то ли родители — детей», — сказал губернатор.

Строительная готовность нового корпуса начальной школы уже достигла 93%. Это часть большого образовательного кластера, создание которого полноценно завершится при физтех-лицее в 2023 году.

Физтех — признанный флагман в стране. Здесь готовят самых талантливых ребят — они нашли себя в математике, физике, точных науках Андрей Воробьев.

Он добавил, что в физтех-лицей приезжают учиться ребята из разных уголков России. Школьники становятся победителями всероссийских и международных олимпиад.

«Ребята целеустремленные. Мы с ними в постоянном диалоге находимся, чтобы понять, в чем они себя хотят реализовать. В 16-17 лет не всегда четко можешь сформулировать это. Но по крайней мере посеять это начало можно. Помогаем ребятам, сопровождаем», — подчеркнул губернатор.

Всего в лицее учатся ребята более чем из 50 регионов России. Сейчас еще продолжается набор в начальную школу, конкурс высокий.

На постоянном проживании со следующего года мы сможем иметь 450 учеников. Это талантливые ребята, которые увлекаются разными науками Андрей Воробьев.

Отдельно губернатор поблагодарил строителей, работающих на опережение срока.

«Строители у нас молодцы. На самом деле мы в партнерстве со строителями. Они постоянно совершенствуют свои процессы и строят чаще досрочно. Не принято хвалить строителей, пока не сдали объект, но все идет хорошим темпом. И я не сомневаюсь, что школа будет сдана», — заключил Воробьев.

Помимо корпуса начальной школы, при физтех-лицее откроют кампус для проживания детей и педагогов — он рассчитан на 200 мест и примет ребят со всей России. Построят и технопарк с мастерскими, лабораториями, планетарием.

Кампус и детский технопарк при лицее откроют 1 сентября 2023 года.