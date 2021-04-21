Планетарий, роботы и мастерские. Уникальный технопарк достроят в Долгопрудном к 2023 году

Масштабный технопарк с кампусом и учебным корпусом для начальной школы достроят в Долгопрудном к осени 2023 года. Сюда будут приезжать дети из разных уголков страны. Вся инфраструктура появится при физтех-лицее имени Капицы.

Здесь обустроят уникальные зоны творчества, коворкинг-центр, студии звукозаписи, кабинеты с робототехникой, планетарий и многое другое.

Корпуса гармонично впишут в уже существующую архитектуру физтех-лицея — его называют подмосковным Кембриджем. Как отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, проект состоит из трех этапов.

Общий срок по контракту — конец 2023 года. Но, учитывая высокую потребность в работе технопарка и учебного корпуса, весь проект разделили на несколько этапов Владимир Локтев.

Корпус для начальных классов откроют в сентябре 2022 года, а полностью проект реализуют к сентябрю 2023-го. На площадке работают около ста строителей.

Локтев добавил, что здесь же обновят котельную, а запустят ее к сентябрю следующего года.

«От котельной будут питаться старое и новое здания школы. И к сентябрю 2023 года мы ставим задачу, чтобы у нас и технопарк, и здание кампуса, где будут проживать ученики, были готовы», — добавил министр.

Кампус для иногородних ребят будет рассчитан на 200 мест — сюда посменно будут приезжать дети на обучение.

Большое здание кампуса сделают трехэтажным и с подземным помещением. Обустроят теплый переход к детскому технопарку на уровне третьего этажа.

А новый учебный корпус для начальных классов рассчитан на 425 ребят. Само здание технопарка — на постоянное обучение 500 детей в смену.

Среди уникальных помещений будут химические и физические лаборатории, музей научных достижений, театральная студия, инженерные мастерские, оранжереи.

Появится и полигон для апробации изделий в области неживой природы. Здесь же откроют экспериментальную агрозону. И это далеко не все развивающие пространства, которые обустроят в Долгопрудном.