Капсулу времени на 2051 год заложили в строящемся корпусе при физтех-лицее в Долгопрудном

Новый корпус для учеников начальных классов построят при физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Здесь же создадут уникальный детский технопарк, куда смогут приезжать ребята из разных уголков страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и школьники заложили капсулу времени в основание будущего здания.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Московской области оставил послание для учеников 2051 года. Памятную запись поместили в капсулу времени, которую Воробьев вместе с лицеистами заложили в основание корпуса.

«Я желаю найти и раскрыть в этих стенах самые яркие таланты, реализовать и внедрить их на благо нашей страны, прогресса», — написал губернатор.

Основную часть послания составили сами ребята, призвавшие будущих школьников не забывать о человечности.

«Мы хотим, чтобы вы были очень успешными и счастливыми, но не забудьте, пожалуйста, что даже очень сложным технологиям едва ли под силу лишить человека его природы — способности чувствовать и сопереживать», — подчеркнули ученики.

Источник фото: телеканал «360»

Лицей имени Капицы называют подмосковным Кембриджем. В этом месте воспитывают будущих ученых. На счету школьников много побед на всевозможных олимпиадах.

Здесь, в физтех-лицее Капицы, у нас конкурс — восемь человек на место в этом году. Ситуация такая, что здесь должны учиться в два или три раза больше ребят. Был доклад президенту. Он нас поддержал, уже выделены средства. Через два года здесь будет уже вдвое больше детей — около двух тысяч Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что ученики смогут приезжать из разных уголков страны, поскольку им построят кампус для временного проживания.

Источник фото: телеканал «360»

Министр строительного корпуса Подмосковья Владимир Локтев добавил, что дети придут в новый корпус для начальных классов осенью 2022 года.

«К строительству корпуса для начальных классов на 425 мест приступили в марте. Четырехэтажное здание. Мы планируем к сентябрю полностью завершить все монолитные работы и уже перейти на внутреннюю отделку», — уточнил Локтев.

Глава Подмосковья напомнил, что новые помещения создают в рамках президентского проекта. Андрей Воробьев призвал не забывать о важности соблюдения сроков.

Источник фото: телеканал «360»

«Следующая задача — привлечь самых лучших преподавателей. Вот они скромно стоят рядом. Я очень надеюсь, что тот креатив, те знания, то видение будущего, которые вы в себе уже носите, ребят, вы сможете внедрять здесь, в лабораторном корпусе, где уже кипит работа», — добавил губернатор.

Корпус для начальных классов откроют в сентябре 2022 года, а полностью проект реализуют к сентябрю 2023-го.

Среди уникальных помещений будут химические и физические лаборатории, планетарий, кабинеты с робототехникой.