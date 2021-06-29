Четвертый этаж корпуса начальной школы начали строить при лицее в Долгопрудном

Уникальный образовательный кластер при физтех-лицее имени Капицы продолжают строить в Долгопрудном. Там откроют корпус начальной школы на 425 мест, технопарк с мастерскими и планетарием. Уже началось возведение четвертого этажа учебного здания. Работу выполняют по президентскому проекту «Образование».

Здесь откроют естественно-математический образовательный кластер. Приезжать смогут дети из разных уголков страны.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что проект состоит из нескольких этапов. Сначала сдадут учебный корпус для начальной школы и котельную.

На объекте 175 человек и 14 единиц техники. Все работы идут на четырех участках строительства: в самом корпусе, детском технопарке, кампусе и котельной Владимир Локтев.

По его словам, отставаний нет. Строительная готовность равна 6%.

Образовательный кластер станет площадкой для поддержки и развития одаренных детей со всей России.

Здания гармонично впишут в уже существующую архитектуру физтех-лицея — его называют подмосковным Кембриджем.

Ребята увидят зоны творчества, студии звукозаписи, кабинеты с робототехникой, планетарий, коворкинг-центр, оранжереи и многое другое.