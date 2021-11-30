Жители Подмосковья смогут онлайн узнать адреса открытых для посещения школьных стадионов

Триста школьных стадионов Подмосковья станут открытыми для всех жителей к концу следующего года. Такие площадки можно будет найти в каждом округе, а их адреса подскажет интерактивная карта.

Карту опубликовали на портале правительства Московской области. По ней жители смогут понять, на каких площадках можно будет заниматься спортом.

Но безопасность взяли на особый контроль. Для стадионов сделают отдельные входы с видеокамерами.

Для посещения будут введены специальные часы и правила поведения. Гости смогут бегать, пользоваться тренажерами, полями для футбола, волейбола и баскетбола.

Это проект «Открытый стадион», и он нашел положительный отклик у жителей Подмосковья.

Сегодня доступными для всех сделали уже 103 спортивных объекта. Они находятся в 29 городских округах Московской области.