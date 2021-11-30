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    30 ноября 2021, 10:31

    Жители Подмосковья смогут онлайн узнать адреса открытых для посещения школьных стадионов

    Анастасия Аброськина

    Триста школьных стадионов Подмосковья станут открытыми для всех жителей к концу следующего года. Такие площадки можно будет найти в каждом округе, а их адреса подскажет интерактивная карта.

    Жители Подмосковья смогут онлайн узнать адреса открытых для посещения школьных стадионов | Изображение 1

    Карту опубликовали на портале правительства Московской области. По ней жители смогут понять, на каких площадках можно будет заниматься спортом.

    Но безопасность взяли на особый контроль. Для стадионов сделают отдельные входы с видеокамерами.

    Для посещения будут введены специальные часы и правила поведения. Гости смогут бегать, пользоваться тренажерами, полями для футбола, волейбола и баскетбола.

    Это проект «Открытый стадион», и он нашел положительный отклик у жителей Подмосковья.

    Сегодня доступными для всех сделали уже 103 спортивных объекта. Они находятся в 29 городских округах Московской области.