Футбольный манеж и спортивный центр с крытым катком построят в микрорайоне Северный в Домодедове

Спортивный кластер появится на 1-й Коммунистической улице в Домодедове. Здесь построят большой футбольный манеж и физкультурный центр с крытым катком.

Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко. По его словам, футбольный манеж рассчитан на единовременное занятие 60 человек.

Крытый каток сможет принять 100 посетителей, а трибуны — 230 зрителей.

Спортивные объекты планируется возвести у стадиона «Авангард», построенного в 2007-м и реконструированного как тренировочная база для подготовки команд к чемпионату Владислав Гордиенко.

В результате в одном месте появится сразу несколько крупных спортивных площадок, которые образуют масштабный кластер. Автор — архитектурная мастерская «ПТАМ Виссарионова».

«Благодаря всем выразительным, гармоничным архитектурным решениям спортивно-развлекательный кластер станет местом притяжения и визитной карточкой Домодедова», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Автор проекта Юрий Виссарионов отметил, что цель — создать молодежный спортивный центр в одном из самых интересных городов Московской области.