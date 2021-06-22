Волонтеры выложили из 8 тысяч свечей известный военный снимок «Комбат» в Звездном Городке

В Звездном Городке поддержали акцию «Свеча памяти». В ночь на 22 июня волонтеры выложили из восьми тысяч свечей известный военный снимок «Комбат» фотографа Макса Альперта.

Источник фото: телеканал «360»

Инсталляция фотографии появилась у стен Дома космонавтов. «Комбат» — тот самый снимок, где командир поднимает в атаку бойцов, держа в руке пистолет.

Вот уже 80 лет для многих народов 22 июня является скорбным днем — днем начала Великой Отечественной войны. Сегодня в стране припускают флаги и проводят акции. Среди них «Свеча памяти».

Звездный Городок накануне Дня памяти и скорби организовал траурный митинг. Глава муниципалитета Евгений Баришевский поблагодарил всех, кто чтит память погибших.

Хочу поблагодарить нашу „Молодую гвардию”, волонтеров Победы и всех тех ребят, которые прибыли из пяти городов Щелковского округа для того, чтобы эта акция состоялась Евгений Баришевский.

Волонтёры Победы всего Щелковского округа объединились 21 июня на площадке в Звездном Городке, чтобы станцевать вальс под песню «Синий платочек».

Источник фото: телеканал «360»

Танец — одна из возможностей напомнить историю тех дней, когда ребята прямо со школьной скамьи уходили на фронт.

«Сегодня День памяти, день скорби, день тишины. Мы сегодня вспоминаем тех, кто не дожил до нашей победы. Акция „Свеча памяти“ говорит именно о том, что никто не забыт», — рассказал ветеран боевых действий Сергей Бабаченко.