Губернатор Подмосковья и кадеты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава Подмосковья принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата. Церемонию провели в Александровском саду. Вместе с Андреем Воробьевым здесь собрались выпускники, кадеты, военнослужащие.

Во вторник, 22 июня, цветы возложили в память об участниках Великой Отечественной войны. Традиционно прозвучал гимн, состоялся марш роты Почетного караула и военного оркестра.

Память погибших на войне почтили минутой молчания. Цветы возложили и к памятнику маршалу Жукову.

Вот уже 80 лет для многих народов 22 июня является скорбным днем — днем начала Великой Отечественной войны. Сегодня в стране припускают флаги и проводят акции. Среди них «Свеча памяти».

По традиции букет красных гвоздик к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата возложил президент Владимир Путин. Вслед за главой России это сделал и губернатор Подмосковья.

Сразу после церемонии Воробьев пообщался с выпускниками школ. Он поинтересовался у них, как ребята сдали экзамены и куда планируют поступать. Губернатор напомнил вчерашним школьникам о важности вакцинации.

«У нас непростая ситуация — очень серьезная госпитализация. Вот у нас настроение благостное: лето, воздух, птички поют. А на самом деле очень тяжело болеют люди. Нам об этом не хочется говорить, потому что уже выпускной на носу, но чтобы все было позитивно, важно думать и об угрозах, которые еще существуют. Беспечно относиться — это очень опасная ситуация», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья пожелал ребятам, чтобы каждый нашел свое призвание и смог полностью реализовать свой потенциал.