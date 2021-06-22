Акция «Свеча памяти» прошла в парке «Патриот»

В парке «Патриот» прошла Всероссийская мемориальная патриотическая акция «Свеча памяти». Она посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Военнослужащие пронесли свечи, зажженные от частицы вечного огня, от главного храма ВС России до стендов с капсулами, где хранятся частицы земли, взятых с мест братских могил и мест проведения боевых действий.

Собравшиеся почтили память советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Во время акции в небо было запущено 80 воздушных шаров, символизирующих скорбную дату — 80 лет с начала войны.