Россия скорбит в 80-ю годовщину Великой Отечественной войны. Почтить героев может любой

Вот уже 80 лет для многих народов 22 июня является скорбным днем — днем начала Великой Отечественной войны. Россия не может и не готова забыть день, который стал обратным отсчетом жизни для более чем 27 миллионов советских граждан. Каждый россиянин 22 июня может почтить память солдат, сражавшихся за будущее.

День памяти и скорби в России является государственной памятной датой. Его учредили в 1992 году, назвав сначала Днем памяти защитников Отечества, но в 1996 году переименовали в привычное сегодня название.

В этот день в России припускают флаги, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата и проводят памятные мероприятия. Первые акции начинают проходить в час начала войны — около 04:00, а продолжаются до заката солнца.

«Свеча памяти»

Во всех регионах России 22 июня организуют акцию «Свеча памяти». Она стартует по традиции в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где проходят поминальные богослужения и зажигают «Свечи памяти» городов-героев, городов воинской славы России и всех бывших республик СССР.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в России власти попросили жителей принять участие в мероприятии из дома. Для этого нужно всего лишь зажечь свечу и установить ее на окне в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Каждый житель Земли также может зажечь свечу онлайн на портале деньпамяти.рф. Там уже горит более 250 тысяч онлайн-свечей.

Огненные картины войны

Международная акция «Огненные картины войны» появилась всего год назад, но уже смогла завоевать сердца миллионов россиян. В первый год акции, в 2020-м, в ней участвовало всего 15 городов России, в этом году их количество увеличилось до 128.

В ночь на 22 июня по всей России зажгли 128 огненных картин в память о солдатах, не вернувшихся с войны. Жители выкладывали из свечей на асфальте картины в Латвии, Ливане, Киргизии, Молдавии, Панаме, Узбекистане, в российских городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Самая большая картина была выложена из свечей на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Там в память о 80-летии начала блокады Ленинграда изобразили медаль за оборону Ленинграда из 30 тысяч свечей.

Источник фото: «Единая Россия»

Всероссийская минута молчания

В знак памяти жертв самой кровопролитной войны в истории человечества по всей России будет на минуту приостановлена повседневная жизнь.

Минута молчания традиционно проходит в 12:15. В 1941 году в это время вышло в эфир официальное обращение о нападении Германии на СССР.

Красная гвоздика

В крупнейших торговых центрах и магазинах продаются значки с изображением красной гвоздики. Памятные знаки также распространяют добровольцы движения «Волонтеры Победы» в скверах, парках, на площадях и в торговых центрах.

Благотворительная акция направлена на сбор средств для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Значок с изображением красной гвоздики на груди каждого жителя России помогает хранить память о героях, которые сражались за Родину.

В прошлом году было реализовано более 2,1 миллиона значков. Помощь получили около двух тысяч ветеранов.

Дети войны

В прошлом году в России запустили сайт, посвященный детям войны. Проект придумали Российское движение школьников и продюсерская кинокомпания «Династия». Они снимают короткометражные ролики, основанные на реальных историях детей войны.

В акции могут принять участие дети войны или их родственники. Для этого нужно зарегистрироваться, предоставить фото ветерана, который во время войны был ребенком, а также поделиться своим рассказом.

На сайте «Дети войны» уже загружено несколько десятков реальных историй людей, которые в юном возрасте видели ужасы войны.

«Линия памяти»

На Крымской набережной в Москве традиционно зажгли 1418 свечей, каждая из которых обозначает один день Великой Отечественной войны и является символом массового героизма, мужества и стойкости, проявленных жителями страны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Каждый желающий мог прийти на набережную и зажечь свечу возле даты, памятной для его семьи.

Акция «Линия памяти» стартовала в Москве, на Крымской набережной, в ночь на вторник, 22 июня. Свечи будут гореть до 23:59.

«Это нужно живым…»

Второй год подряд Российское военно-историческое общество (РВИО) не может в полной мере провести акцию «Это нужно живым…» из-за сложной ситуации с коронавирусом в России. Изначально планировалось встретить рассвет 22 июня у Ржевского мемориала Советскому солдату. Акцию вновь перенесли на один год. Однако организаторы решили провести часть мероприятия онлайн.

Все желающие могут разместить в соцсетях фотографию Ржевского мемориала Советскому солдату с хештегами #Помним и #Этонужноживым, чтобы отдать дань памяти павшим за спасение Родины.