Волейбольные матчи Спартакиады сильнейших начнутся в Одинцове 16 августа

Игры сильнейших волейболистов страны пройдут на базе спортивного комплекса в Одинцове с 16 по 19 августа. В соревнованиях примут участие мужские сборные из восьми регионов России.

В Одинцово приехали спортсмены из Москвы, Белгородской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Татарстан, ХМАО-Югры, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все игры пройдут в волейбольно-спортивном комплексе, рассчитанном на проведение крупных турниров всероссийского и международного уровней. Общая вместительность главной арены — более 3000 посадочных мест.

Уже во вторник, 16 августа, состоятся первые игры — на площадке сойдутся сначала команды Белгородской и Новосибирской областей, а затем — сборные Кемерова и Республики Татарстан. За полным расписанием соревнований, а также за результатами выступлений спортсменов можно следить на официальном сайте Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Событие проходит с августа по октябрь, а Московская область входит в тройку регионов, принимающих наибольшее количество соревнований Спартакиады — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Выступление женских волейбольных команд пройдет в Одинцове чуть позже — с 22 по 25 августа, в том же спортивном комплексе. Ранее Московская область уже завоевала серебро Спартакиады сильнейших по синхронному плаванию и гольфу.