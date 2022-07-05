Воробьев: Подмосковье станет одним из лидеров по количеству соревнований на Всероссийской спартакиаде
Подмосковье примет соревнования по шести видам спорта во время первой Всероссийской спартакиады. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Регион стал одним из лидеров по количеству грядущих стартов.
Они пройдут в августе и охватят 12 субъектов страны. Участие в спартакиаде примут самые сильные спортсмены. Они покажут себя в 340 дисциплинах.
В августе в Московскую область приедут более 1,3 тысячи сильнейших спортсменов
Андрей Воробьев.
Участники приедут со всей страны. В Подмосковье организуют соревнования по бадминтону, волейболу, гольфу, синхронному плаванию, гандболу и конному спорту.
«У нас уже большой опыт в проведении турниров высочайшего уровня. В регионе для этого вся необходимая инфраструктура», — подчеркнул Воробьев.
Соревнования развернутся в Раменском, Одинцове, Дмитрове, Чехове.
«Московская область — в числе регионов, которые примут у себя наибольшее количество стартов», — сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что соревнования состоятся по 39 видам спорта в 12 субъектах России.