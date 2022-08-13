Сборная Подмосковья по гольфу завоевала серебро Спартакиады сильнейших

В Дмитровском городском округе завершились соревнования гольфистов в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Состязания прошли на полях гольф-клуба «Форест Хиллс». На подмосковной площадке встретились 70 сильнейших спортсменов со всей России.

Подмосковье представили девять спортсменов в том числе и действующий чемпион России Давид Нагиев.

«Для Московской области большая честь принимать соревнования такого уровня, как Всероссийская спартакиада сильнейших. 70 спортсменов, представлявших девять субъектов РФ, на протяжении трех дней состязались на полях гольф-клуба Forest Hills. Бесспорным лидером соревнований среди мужчин признан наш подмосковный спортсмен, действующий чемпион России Давид Нагиев. По результатам выступления всех спортсменов, представлявших Московскую область, регион занял второе общекомандное место. На первом месте Москва, бронзовый призер — Свердловская область», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Всероссийская спартакиада проходит по программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже (Франция) по следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, самбо, серфинг, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, современное пятиборье, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.