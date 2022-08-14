Сборная Подмосковья по синхронному плаванию завоевала серебро спартакиады сильнейших

Завершились соревнования по синхронному плаванию в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

На территории спортивной базы «Озеро Круглое» в Дмитровском городском округе в течение двух соревновательных дней спортсмены боролись за награды в двух олимпийских дисциплинах синхронного плавания: дуэт и группа.

Выступали сильнейшие синхронистки в составе восьми команд, представляющих семь субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ростовская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан. Всего в соревнованиях принимали участие 96 спортсменок.

Подмосковье на Спартакиаде представляли 12 спортсменок в составе команды региона и две — в составе сборной России. Все они являются представителями подмосковных спортивных школ и училищ: ГБПОУ МО «УОР № 4», ГБУ МО «СШОР по водным видам спорта», МБУ «СШОР по водным видам спорта «Электросталь». За подготовку спортсменок отвечают прославленные тренеры Елена Федосеева и Ольга Брусникина.

В личном зачете в двух дисциплинах «дуэт» и «группа» команда Подмосковья завоевала бронзовые медали. В командном зачете среди субъектов РФ сборная Подмосковья взяла «серебро», уступив столице, но опередив Санкт-Петербург.

Участников и спортивные делегации приветствовали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, вице-президент федерации синхронного плавания России Татьяна Покровская, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, главный судья Спартакиады 2022 Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и вице-президент федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Во время соревнований вице-президенту федерации синхронного плавания Татьяне Николаевне Покровской вручили знак «За заслуги перед Московской областью III степени». Дмитрий Абаренов отметил особый вклад заслуженной спортсменки в развитие синхронного плавания в регионе и стране.

«Татьяна Николаевна в свое время выиграла все, что можно. И начинала она как раз в Московской области. И сегодня от лица Губернатора я вручаю Татьяне Николаевне знак „За заслуги перед Московской областью III степени“. Спасибо вам за ваш труд!», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Министр также отметил, что Московская область принимает шесть видов спорта на территории четырех муниципальных образований.

«У региона огромный опыт в организации международных стартов и то, что мы проведем этапы спартакиады на самом высоком уровне — это однозначно», — подчеркнул министр.