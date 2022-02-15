Водители Балашихи прокомментировали новость о повышении зарплат

Частичная замена автобусов скоро начнется в Балашихе. А с марта водителям «Мострансавто» повысят зарплаты. Сделают это во всей Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Эти нововведения глава городского округа Балашиха Сергей Юров обсудил с рабочими местного филиала «Мострансавто».

А уже ближайшем будущем автобусы «Мострансавто» могут полностью перевести на безналичную оплату. Такой режим успешно работает в столице. Он позволяет решить проблему невыдачи билета пассажирам.

«Мы заходили с этим предложением, чтобы облегчить работу водителей. Сами понимаете, что пассажиры, когда проходят через водителя, создают своего рода пробки, что приводит к невыполнению расписания», — отметил директор МАП № 11 в балашихинском филиале «Мострансавто» Сергей Вятер.

А водителя «Мострансавто» в Балашихе Дмитрия Пимкина уже называют рыцарем дороги, ведь мужчина неоднократно побеждал на профессиональных конкурсах. В профессии он восемь лет — карьеру посвятил «Мострансавто».

«Скажу честно, мне эта профессия нравится из-за стабильной зарплаты. Даже, несмотря на ковидные ограничения, мы в зарплате нисколько не потеряли. Все премии, все надбавки нам выплачивают в полном размере», — поделился он.

Ранее губернатор сообщил, что власти приняли решение повысить зарплаты водителей автобусов «Мострансавто». В Подмосковье наблюдается нехватка водителей, многие на больничном из-за ковида. Такие же проблемы и в соседних регионах.

В связи с этим, в Подмосковье решили поднять зарплаты водителей автобусов «Мострансавто» до 15%.