Зарплаты водителям автобусов «Мострансавто» в Подмосковье повысят с марта

Зарплаты водителям автобусов «Мострансавто» в Московской области повысят уже с марта. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в передаче «Вести — Москва» в эфире телеканала «Россия 1».

С марта повышаем зарплату водителям. Согласовали с профсоюзом на 5%, максимум водитель может получить 15% Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что регион активно развивается. Рост численности населения — беспрецедентный, появляются новые микрорайоны. И если 10 лет назад в Подмосковье было 620 тысяч школьников, в этом году 1 сентября на учебу пойдут уже свыше миллиона детей. На этом фоне растет запрос на общественный транспорт.

«Жители просят сделать четыре полосы движения, дать новые автобусы, их не хватает, действительно», — сообщил глава Подмосковья.

Губернатор ранее сообщил, что власти приняли решение повысить зарплаты водителей автобусов «Мострансавто». В Подмосковье наблюдается нехватка водителей, многие на больничном из-за ковида, такие же проблемы и в соседних регионах. В связи с этим в Подмосковье решили поднять зарплаты водителей автобусов «Мострансавто» до 15%. Надбавку в размере 4,9% обеспечат с учетом предложений профсоюза работников и в соответствии с коллективным договором, еще до 10% повышения составит стимулирующая выплата с учетом добросовестной работы, нагрузки на водителя и особенностей маршрутной сети.