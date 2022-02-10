Водителям автобусов повысят зарплаты в Подмосковье

Водителям «Мострансавто», работающим в Московской области, повысят зарплату в среднем на 15%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об этом у себя в Instagram.

Губернатор отметил, что сейчас в Московской области не хватает водителей автобусов, в том числе из-за заболеваемости ковидом. Это приводит к переработкам, которые могут повлиять на безопасность движения. Поэтому власти Подмосковья решили поддержать водителей «Мострансавто» и повысить им зарплату.

Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки — прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям „Мострансавто“ зарплаты в среднем на 15% Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Всего в Московской области работают около 10 тысяч водителей «Мострансавто», которые ежедневно выходят на маршруты.

Ранее губернатор сообщил, что в ближайшем будущем автобусы «Мострансавто» могут полностью перейти на безналичную оплату проезда.