Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем

Автобусы «Мострансавто» в ближайшем будущем могут полностью перевести на безналичную оплату проезда. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал водителям в Ленинском городском округе.

Власти Подмосковья готовятся к полному отказу от наличной оплаты в автобусах. Пока такие нововведения рассматривают только для «Мострансавто».

Нужно стремиться к тому, чтобы в дальнейшем полностью уйти от оплаты наличными в автобусах, заявил Воробьев.

«Я понимаю, что это всегда такой разрыв шаблонов, но мы полностью переходим на безналичную оплату. Культура сложилась такая, что часто наличные были — их путь тоже разный, извилистый. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области с наличкой надо стремиться к нулю. Я хочу просто попросить и вас, и всех водителей принять это», — сказал губернатор.

Он объяснил, что переход на безнал позволит водителям не отвлекаться на расчеты. Это обеспечит и прозрачность всей системы.

Наличных денег у нас не будет в автобусах. Это удобно жителям и удобно вам, не отвлекает на расчеты. И здесь все становится прозрачным Андрей Воробьев.

Он встретился с водителями в поселке Лопатино, жители которого жаловались на длинную очередь вблизи остановки. Рядом не было площадки для разворота больших автобусов, поэтому приезжали только маленькие.

По поручению губернатора проблему решили за две недели. Водители подтвердили, что новый разворотный круг помогает в работе.