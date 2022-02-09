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    09 февраля 2022, 14:12

    Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем

    Губернатор Воробьев: автобусы «Мострансавто» в перспективе откажутся от наличной оплаты

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Автобусы «Мострансавто» в ближайшем будущем могут полностью перевести на безналичную оплату проезда. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал водителям в Ленинском городском округе.

    Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем | Изображение 1

    Власти Подмосковья готовятся к полному отказу от наличной оплаты в автобусах. Пока такие нововведения рассматривают только для «Мострансавто».

    Нужно стремиться к тому, чтобы в дальнейшем полностью уйти от оплаты наличными в автобусах, заявил Воробьев.

    Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем | Изображение 2

    «Я понимаю, что это всегда такой разрыв шаблонов, но мы полностью переходим на безналичную оплату. Культура сложилась такая, что часто наличные были — их путь тоже разный, извилистый. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области с наличкой надо стремиться к нулю. Я хочу просто попросить и вас, и всех водителей принять это», — сказал губернатор.

    Он объяснил, что переход на безнал позволит водителям не отвлекаться на расчеты. Это обеспечит и прозрачность всей системы.

    Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем | Изображение 3

    Наличных денег у нас не будет в автобусах. Это удобно жителям и удобно вам, не отвлекает на расчеты. И здесь все становится прозрачным

    Андрей Воробьев.

    Он встретился с водителями в поселке Лопатино, жители которого жаловались на длинную очередь вблизи остановки. Рядом не было площадки для разворота больших автобусов, поэтому приезжали только маленькие.

    Подмосковные автобусы откажутся от налички. Так удобнее всем | Изображение 4

    По поручению губернатора проблему решили за две недели. Водители подтвердили, что новый разворотный круг помогает в работе.