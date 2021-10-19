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    19 октября 2021, 15:20

    Водителей призвали к осторожности из-за возможной гололедицы в Подмосковье

    Подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожности из-за возможной гололедицы

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Днем и вечером местами ожидается снег, а ночью могут быть заморозки до −2 градусов.

    Водителей призвали к осторожности из-за возможной гололедицы в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Из-за похолодания на дорогах возможна гололедица.

    Организовано дежурство более 480 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации

    Алексей Гержик.

    В первую очередь внимание уделят опасным участкам дорог, где может появиться наледь. На усиленный контроль возьмут мосты, съезды и путепроводы.

    Подмосковный Минтранс призвал водителей и пешеходов быть внимательными, не превышать допустимую скорость и заранее притормаживать у светофоров.

    Кроме того, жителям лучше всего не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.