Водителей призвали к осторожности из-за возможной гололедицы в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Днем и вечером местами ожидается снег, а ночью могут быть заморозки до −2 градусов.

Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Из-за похолодания на дорогах возможна гололедица.

Организовано дежурство более 480 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации Алексей Гержик.

В первую очередь внимание уделят опасным участкам дорог, где может появиться наледь. На усиленный контроль возьмут мосты, съезды и путепроводы.

Подмосковный Минтранс призвал водителей и пешеходов быть внимательными, не превышать допустимую скорость и заранее притормаживать у светофоров.

Кроме того, жителям лучше всего не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.