Первый снег прошел в Москве

В Новой Москве во вторник пошел первый за эту осень снег. Об этом сообщило РИА «Новости».

Снежок выпал в Новой Москве, в районе жилого комплекса «Саларьево Парк». Осадки были едва заметны. Снег таял, не долетая до земли.

В Санкт-Петербурге сегодня тоже выпал первый снег, судя по постам в соцсетях.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила «360», что на этой неделе погода в Москве и области будет неустойчивой, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра тоже будет скакать то вниз, то вверх, то снова ближе к нулю. Самым холодным днем обещает стать среда, но уже в четверг начнется потепление с температурой вплоть до +10 градусов.

А в пятницу, по прогнозу Гидрометцентра, возможно потепление до +14 градусов, но в выходные опять будет похолодание.

Первый снег в Москве в этот вторник ранее прогнозировал синоптик Евгений Тишковец.

Осенние перепады температур могут быть опасны для здоровья, особенно для людей, которые испытывают проблемы с сердцем. О том, как защититься от скачков температуры в этот период, ранее рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.