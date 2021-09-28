Жителям Подмосковья раздадут светоотражающие элементы в рамках акции «Засветись!»

В Подмосковье пройдут акции в рамках раунда по безопасности дорожного движения «Засветись!» с 28 сентября по 24 октября. Об этом сообщил заместитель начальника полиции — начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов. В рамках мероприятий жителям будут раздавать светоотражающие элементы.

«При применении светоотражающих элементов риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%», — отметил Кузнецов.

По его словам, социальный раунд призван убедить пешеходов носить светоотражатели на верхней одежде в любое время суток. В ходе акции «Засветись!» запланированы мероприятия в местах скопления пешеходов, участникам раздадут разные светоотражающие элементы, которые можно использовать в повседневной жизни.

Ранее стало известно, что в Подмосковье установят направленную подсветку на 1,5 тысячи пешеходных переходов.