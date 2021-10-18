Неустойчиво, но без стремления к зиме: чего ждать от погоды в Москве и области на этой неделе?

Погода в Москве и области на этой неделе будет крайне неустойчивой. Ожидается как перепад температур, так и колебания атмосферного давления. Об этом «360» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале недели погоду будет определять прохождение холодного атмосферного фронта, при этом будет расти давление. А во второй половине недели погода будет формироваться уже под влиянием циклона, центр которого пройдет по европейской части России. Он принесет с собой тепло.

«На неделе ожидается как колебание атмосферного давления, так и колебание температурного режима», — отметила метеоролог.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами в Москве и области в ночь на вторник. Температура будет понижаться с холодным фронтом, который сейчас пересекает столичный регион.

Днем во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Максимальная температура составит +4…+6, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду.

«Скорее всего, самыми холодными сутками будет среда. Мы будем находиться под влиянием северо-западных потоков, продолжится поступление холодного воздуха. В ночь также возможны небольшие осадки, температура в городе около нуля градусов, дневная температура — +3…+5 градусов», — сказала Позднякова.

Потепление начнется уже в четверг. Температура будет повышаться в течение всех суток и может достичь +10 градусов. Погода будет облачная, временами дождь. А ветер сменится на юго-западный.

«В последующие дни влияние циклона сохранится, температура в ночные часы будет положительной, где +5…+7 градусов, дневная температура в городе — больше +10 градусов, по области — не ниже +8 градусов», — спрогнозировала синоптик.

Если в среду температура может оказаться на пару градусов ниже климатической нормы, то уже в пятницу она будет выше нормы на четыре-пять градусов.

«Сказать, что мы уверенно движемся в сторону зимы, пока нельзя. Погода переменчивая, что не бывает обычно в последней декаде октября», — отметила Позднякова.

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