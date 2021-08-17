Вода в Волге улучшилась благодаря очистке стоков в Подмосковье. И вот первые результаты

Масштабная программа оздоровления Волги началась в Подмосковье в 2018 году и стала частью президентского проекта «Экология». Цель — снизить долю неочищенных сточных вод в три раза. О результатах рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что программа продолжается, но есть первые итоги. Они положительно сказываются на экологии в области.

В 2019 году мы приступили к проектной работе по крупным источникам сброса недостаточно очищенных сточных вод в Волгу Антон Велиховский.

Реализация программы в Подмосковье — на личном контроле у губернатора Андрея Воробьева.

Подольск

В 2020-м досрочно реконструировали очистные сооружения в Подольске. И это улучшило экологическую обстановку для 350 тысяч жителей городского округа.

Результат положительно сказался на прилегающем бассейне Волги. Кроме того, появились дополнительные мощности для подключения жилых домов к очистным сооружениям.

Щелково

В рамках президентского проекта «Экология» продолжается реконструкция очистных сооружений в Щелкове.

Охват населения после реконструкции составит 700 тысяч жителей Антон Велиховский.

По словам Велиховского, первый этап планируют завершить в декабре 2021 года, а полностью работы — к 2023-му.

Шатура и Лыткарино

В конце 2021-го завершат строительство очистных сооружений в Шатуре и Лыткарине.

«Уже после ввода этих объектов снижение загрязненных вод в бассейне Волги составит 160 миллионов кубических метров в год», — сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Кроме того, в Подмосковье разработали проекты строительства и реконструкции 11 очистных сооружений, по 10 из которых уже получили положительные заключения государственной экспертизы.

Это улучшит экологическую обстановку в Электростали, Коломне, Кашире, Дмитрове, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде и Серпухове.