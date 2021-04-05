«Долго вызывали беспокойство». Очистные сооружения в Щелкове улучшат к 2023 году

Самые масштабные очистные сооружения Подмосковья реконструируют с опережением сроков. Они находятся в Щелкове, принимая сточные воды нескольких округов. А это, например, Пушкино, Королев, Фрязино. Завершат работы в 2023 году, хотя изначально планировали в 2024-м. Их выполняют по национальному проекту «Экология».

Вместо устаревших коммунальных сетей сделают современные и еще более безопасные. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время общения с жителями Щелкова. Он проверил, как идет реконструкция.

Очистные сооружения в Щелкове долгое время вызывали беспокойство. Но по президентской программе их реконструируют — в ближайшие годы будет современный комплекс, который не будет уже вызывать беспокойства у жителей Андрей Воробьев.

Благодаря реконструкции улучшится экологическая обстановка четырех городских округов и бассейна Волги. Появятся и новые мощности для подключения еще большего количества домов к чистой воде. Это десятки тысяч человек.

Будет несколько этапов

Первый этап выполнили уже на 31% — его завершат к концу 2021 года, а это позволит улучшить качество очистки сточных вод за счет установки блоков ультрафиолетового обеззараживания и газоочистки.

«По первоначальному плану у нас срок сдачи был на 2024 год. Пересмотрев подход, контроль и решения, мы пришли к тому, что в 2023-м сможем сдать. И, как я уже сказал, декабрь 2021-го — первый этап досрочно за полгода сдаем», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он уточнил, что днем на площадке работают около 350 человек, а ночью — 150. Круглосуточно задействованы и 65 специальных машин.

Все это часть федерального проекта «Оздоровление Волги». В будущем он повлияет на экологию семи округов, где живут 1,2 миллиона человек, и поможет улучшить качество воды, которая будет поступать в реки и почву.

Жители Щелкова ждут, когда построите. Я им сказал, что здесь лучшие строители работают, работают добросовестно. Очень рассчитываем, что вы досрочно сдадите Андрей Воробьев.

Реконструкция очистных сооружений в Щелкове — это самый крупный проект национальной программы «Экология». Работы начались в 2019 году и закончатся в 2023-м.