«Пять лет назад была экологическая катастрофа». Очистку сточных вод в Щелкове модернизируют к 2023 году

Основная задача проекта — улучшить экологическую обстановку в бассейне Волги и получить новые мощности для подключения домов к системе очистки.

Результат ощутят минимум 700 тысяч жителей в пяти городских округах Подмосковья. Среди них Щелково, Ивантеевка, Пушкино, Королев, Фрязино. По словам Андрея Воробьева, это возможность «очистить восточное направление области до прозрачной воды».

Пять лет назад здесь была ужасная ситуация. По сути, экологическая катастрофа. И жители Щелкова справедливо жаловались на то, что даже дышать было невозможно. Сооружения безнадежно устарели. Сегодня наша задача — досрочно сдать объект Андрей Воробьев.

В первую очередь увеличат мощности сооружений — они смогут очищать еще больше сточных вод в день. В разгаре первый этап реконструкции. Здесь обеспечат УФ-обеззараживание, установят новую технику и усовершенствуют технологии.

Как подчеркнул губернатор, важно, чтобы реки были чистыми, а жители могли отдыхать на природе, наслаждаться порядком. Он пообщался с ними и подчеркнул, что на строительной площадке круглосуточно работают около 250 человек.

Все работы выполняют по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Строительство современных сооружений началось в 2019 году. В проект вложили 14 миллиардов рублей.

Улучшения в Подольске

Реконструкцию очистных сооружений завершили и в Подольске. Это сделали раньше срока. Улучшения смогут ощутить минимум 350 тысяч жителей округа.

Сегодня глава Подольска Николай Пестов вышел на видеосвязь с губернатором. Они подчеркнули, что главная цель — исключить несанкционированные сбросы в реки.

В планах сделать так, чтобы были исключены несанкционированные, незаконные сбросы в реки и водоемы. У нас большая программа по недопущению сбросов нечистот в реки. И это тоже является нашим приоритетом, потому что огромное количество людей приезжают, живут и отдыхают в Подмосковье Андрей Воробьев.

По его словам, нагрузка на экологию высокая. Каждый подобный объект «имеет определяющее значение». Воробьев добавил, что очистные сооружения строят, например, и в Одинцове.

«Большая модернизация идет уже во многих округах, потому что инфраструктуру надо обновлять. Строятся новые микрорайоны. И эти очистные для нас и для жителей как глоток свежего воздуха», — отметил губернатор.

Он добавил, что, как правило, очистные сооружения находятся за чертой городов, но «имеют определяющее значение для жизни и развития округов Подмосковья».