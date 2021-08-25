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    25 августа 2021, 14:24

    Воду лучшего качества получат жители Рузского округа к концу года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще шесть станций для очистки воды появятся в Рузском городском округе. Первые из них установят в Колодкине, Грибцове, Новоивановском, Филатове, Комлеве. Качество воды станет лучше в домах 900 жителей.

    Воду лучшего качества получат жители Рузского округа к концу года | Изображение 1

    А в 2022-м заключат контракт на ремонтные работы в деревне Городище. Это еще 100 жителей.

    Работу проводят по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Чистая вода».

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, ее реализуют с опережением графиков.

    До 2024 года построят и модернизирируют 146 инженерных объектов в 32 округах

    Антон Велиховский.

    На этот год определили 11 проблемных точек. До конца 2021-го чистой водой обеспечат еще 200 тысяч жителей Подмосковья.

    Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за семь лет вода улучшенного качества пришла в дома уже более двух миллионов жителей Подмосковья.