Воду лучшего качества получат жители Рузского округа к концу года

Еще шесть станций для очистки воды появятся в Рузском городском округе. Первые из них установят в Колодкине, Грибцове, Новоивановском, Филатове, Комлеве. Качество воды станет лучше в домах 900 жителей.

А в 2022-м заключат контракт на ремонтные работы в деревне Городище. Это еще 100 жителей.

Работу проводят по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Чистая вода».

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, ее реализуют с опережением графиков.

До 2024 года построят и модернизирируют 146 инженерных объектов в 32 округах Антон Велиховский.

На этот год определили 11 проблемных точек. До конца 2021-го чистой водой обеспечат еще 200 тысяч жителей Подмосковья.

Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за семь лет вода улучшенного качества пришла в дома уже более двух миллионов жителей Подмосковья.