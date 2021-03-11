Пить без железа. Три поселка в Люберцах получат воду лучшего качества

Вода улучшенного качества придет в еще больше домов Люберец. Для этого новые коммунальные сети проложат в поселках Октябрьский, Мирный, Томилино. За три года построят современный водовод, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вместе с «Мосводоканалом» проект запланировали реализовать к концу 2023 года, а уже сейчас начался подготовительный этап. На территории региона, по словам Воробьева, чистую воду получают уже большинство жителей, но есть и те, кто в ней еще нуждается.

За последние годы еще два миллиона человек обеспечили чистой водой. В регионе высокий показатель: 92–95% чистой воды получают люди. Но кто-то еще нуждается в модернизированных очистных сооружениях Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в Люберцах начинается проектирование нового водовода. Этот этап продлится восемь месяцев. После него начнется строительство. В четверг, 11 марта, соглашение об этом подписали с «Мосводоканалом».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже начинаем очень важный этап — прокладку нескольких километров водопровода в партнерстве с „Мосводоканалом“ для отдаленных территорий Люберец, а это Октябрьский, Мирный и Томилино. Для нас это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.

В результате водой улучшенного качества обеспечат минимум 45 тысяч жителей и десятки социальных построек: школы, детские сады, поликлиники.

Сегодня чистую воду из Москвы получают почти 50% населения в Люберцах, сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Московской водой в Люберцах обеспечены 48% жителей. После реализации проекта более 60% будут обеспечены городской водой, остальные — водой „Люберецкого водоканала“ Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

«Люберецкий водоканал» — гарантирующая организация в сфере водоснабжения на территории Люберец.

По словам Воробьева, у процессов по очистке воды в Подмосковье есть определенная специфика. Область работает по соглашению с Москвой уже не первый год. В программе участвуют 12 городских округов.

Программа принципиально важная, достаточно сложная, потому что специфика воды в регионе такова, что она содержит много железа. Нужна специальная система очистки Андрей Воробьев.

Он добавил, что областное правительство следит и за стоимостью воды, стараясь не допускать роста цен. Кроме того, по его словам, одной из болевых точек по качеству воды остается Фрязино, но в этом году проблему там окончательно решат.