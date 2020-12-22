От покупки школьной формы до SMS о вакцинации. Губернатор Подмосковья объяснил, как цифровизация упростит жизнь

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«Мы уже большое количество покупок, заказов делаем онлайн. И это стало уже нормой. От завтрака и ужина или покупки школьных принадлежностей, одежды. Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача — государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что в 2020 году приняли стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в детском саду или школе. Кроме того, с помощью технологий можно получать услуги не выходя из дома.

«На это потребуется еще немного времени, но очень хороший темп набрала эта работа. Есть финансирование под подготовку этих баз. Это заметно облегчит качество предоставляемых услуг», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, цифровизация уже внедряется в повседневную жизнь. С помощью SMS или личного кабинета на госуслугах можно получить результат ПЦР-теста или записаться на вакцинацию от коронавируса.

Качество „цифры“ имеет абсолютно прикладной характер. Человеку должно быть быстро, удобно. И важно без какой-то лишней волокиты получить ту услугу, которая нужна для решения тех или иных проблем Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что вопрос цифровизации связан и с экономикой. Все регистрационные документы, касающиеся новых предприятий, будут предоставляться в электронном виде.

«Все это востребовано сегодня. И наша задача — вместе с правительством России внедрить это как можно быстрее. Что-то уже работает. Я сегодня рассказывал о роботе Светлане. Это искусственный интеллект. Он существенно облегчает задачи работы первичного звена, консультаций. Все это сегодня в реальной жизни, и мы должны за ней поспевать», — заключил Воробьев.