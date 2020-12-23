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    23 декабря 2020, 16:02

    Андрей Воробьев назвал три цифровых приоритета Подмосковья

    Нина Петлинова

    В современном мире невозможно жить без интернета, цифровизации и подобных технологий. За этот год Московская область приняла ряд стратегических решений в данной сфере. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время своего выступления на заседании Госсовета.
    Андрей Воробьев назвал три цифровых приоритета Подмосковья

    «Понятно, что без „цифры“, без интернета сегодня вряд ли возможно добиваться результата. И в январе этого года вы были у нас в Центре управления регионом и говорили: „Покажи, как учится тот или иной парень, как работает общественный транспорт“. Все это цифровизация. В этом году был принят ряд стратегических решений», — отметил он.

    Единая платформа

    Первое — и хочу подчеркнуть важность, поблагодарить вас. Это создание единой платформы. МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей

    Андрей Воробьев.

    Губернатор отметил, что сотни тысяч жителей ежегодно подают заявления, чтобы оформить ребенка в сад или школу. Они не могут сделать это дистанционно, потому что место регистрации до сих пор необходимо подтверждать штампом регистрации в паспорте, а база не интегрирована.

    Андрей Воробьев отметил, что сейчас работа над этим уже идет — в 2021 году она должна прийти к логическому завершению.

    «Считаю, что очень важно успеть к этому периоду. Тогда это будет настоящий прорыв в качестве государственных и муниципальных услуг», — подчеркнул он.

    Электронный документооборот

    Еще одна важная тема — все, что касается электронного документооборота между гражданами и ведомствами. Андрей Воробьев обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести онлайн-альтернативу, которая поможет отказаться от подтверждения бумажными документами и значительно упростит людям жизнь.

    «Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующее подтверждение было достаточно в электронном виде. Это облегчит огромное количество обращений граждан», — подчеркнул глава региона.