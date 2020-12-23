Андрей Воробьев назвал три цифровых приоритета Подмосковья

В современном мире невозможно жить без интернета, цифровизации и подобных технологий. За этот год Московская область приняла ряд стратегических решений в данной сфере. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время своего выступления на заседании Госсовета.

«Понятно, что без „цифры“, без интернета сегодня вряд ли возможно добиваться результата. И в январе этого года вы были у нас в Центре управления регионом и говорили: „Покажи, как учится тот или иной парень, как работает общественный транспорт“. Все это цифровизация. В этом году был принят ряд стратегических решений», — отметил он.

Единая платформа

Первое — и хочу подчеркнуть важность, поблагодарить вас. Это создание единой платформы. МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сотни тысяч жителей ежегодно подают заявления, чтобы оформить ребенка в сад или школу. Они не могут сделать это дистанционно, потому что место регистрации до сих пор необходимо подтверждать штампом регистрации в паспорте, а база не интегрирована.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас работа над этим уже идет — в 2021 году она должна прийти к логическому завершению.

«Считаю, что очень важно успеть к этому периоду. Тогда это будет настоящий прорыв в качестве государственных и муниципальных услуг», — подчеркнул он.

Электронный документооборот

Еще одна важная тема — все, что касается электронного документооборота между гражданами и ведомствами. Андрей Воробьев обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести онлайн-альтернативу, которая поможет отказаться от подтверждения бумажными документами и значительно упростит людям жизнь.

«Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующее подтверждение было достаточно в электронном виде. Это облегчит огромное количество обращений граждан», — подчеркнул глава региона.