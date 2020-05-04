Верхом и с помощью гаджетов. Как в Подмосковье выявляют нарушителей изоляции в парках

Сотрудники лесной охраны Московской области устроили рейды, чтобы проверить нарушения самоизоляции. Один из них проходил в Котельниках.

Залить огонь в мангале, не гулять по лесу и уж тем более не проводить там пикники — такие правила озвучивают нарушителям самоизоляции сотрудники лесной охраны Подмосковья. Сейчас с любителями пожарить шашлыки на природе проводятся профилактические беседы.

«Надо соблюдать требования, которые установил губернатор. После 12 мая будут расширения по обязательному ношению масок. А сейчас я вам выпишу предостережение и больше не нарушайте, пожалуйста», — объясняют сотрудники лесной охраны нарушителям.

Лесопарковая и лесная зоны в Котельниках начинаются прямо у многоквартирных домов микрорайона Белая дача. Поэтому у жителей этого микрорайона особенный соблазн провести время на природе. Кроме того, существует опасность лесных пожаров.

«Лес также имеет повышенную опасность, сейчас на территории лесхозов Московской области объявлен режим повышенной готовности, возникает большое количество пожаров из-за небрежного обращения с огнем. Поэтому мы призваны для того, чтобы патрулировать, контролировать и объяснять гражданам, а уж если нерадивые, их будем наказывать», — объяснил заместитель директора подольского филиала Мособллеса Александр Бычков.

Никакого «плана по штрафам» не существует. Рейды носят профилактический характер.

В городском округе Котельники конные патрули следят за лесной и парковой зонами. Так проще заметить дым в лесу или скопление людей. Через смартфон сотрудникам присылают геопозицию нарушителей.

«Практически с самого начала, когда ввелось временное ограничение на посещение массовых мест, в Котельниках началось патрулирование. В патрули выходит много людей — это и сотрудники администрации и муниципальных учреждений. У нас даже есть конный патруль, у нас в городе есть конная школа „Белка“, и тренеры этой школы верхом на лошадях патрулируют лесопарковые зоны города», — отметила депутат городского округа Котельники Анна Пахомова.

Мы все хорошо понимаем, что именно сейчас нужно соблюдать все требования, которые перед нами стоят, и от этого зависит, когда мы выйдем из этой сложной ситуации Анна Пахомова.

Рейды по лесным зонам и паркам проводятся ежедневно. Только за сутки представители лесной охраны провели с нарушителями 18 профилактических бесед.