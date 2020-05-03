Нарушителей самоизоляции в московском регионе начали искать с воздуха

Вся собранная с воздуха информация передается нарядам полиции, которые находятся неподалеку. В отношении пойманных нарушителей составляют административные протоколы и объясняют, насколько опасно в сложившейся ситуации с коронавирусом собираться толпами и не соблюдать дистанцию.

В ведомстве отметили, что меры в первую очередь направлены на обеспечение порядка в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также на снижение распространения коронавирусной инфекции.

Во всех регионах Центрального федерального округа на время праздничных дней количество патрулей Росгвардии увеличили. Особое внимание уделили московскому региону, где к охране общественного порядка привлекли подразделения вневедомственной охраны и ОМОН.

В Москве и Московской области до 11 мая действуют режимы повышенной готовности, которые предусматривают самоизоляцию местных жителей. Выходить можно в магазин и аптеку, а также посещать больницы. Разрешено выгуливать домашних животных, но не дальше чем на 100 метров от дома. Также можно выкидывать мусор.

Для дальних поездок нужно получить специальный пропуск. Для работающих жителей пропуска действуют до окончания режима. Остальным гражданам нужно получать пропуск на каждую поездку. В Москве это можно сделать два раза в неделю. В Подмосковье таких ограничений нет.