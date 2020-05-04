Названы округа Подмосковья, где чаще всего нарушали режим самоизоляции

Чтобы не допустить большого количества отдыхающих на улицах и в парках Подмосковья, сотрудники Госадмтехнадзора и полиции устроили совместные рейды. Оштрафовали 239 человек.

Больше всего нарушителей оказалось в Богородском, Балашихе, Красногорске и Павловском Посаде. Рейды провели в общественных пространствах округов. Проверяли также и наличие пропусков на передвижение. Если их не было — гуляющим выписывали административные протоколы.

Также сотрудники проконтролировали и работу торговых объектов и сферы услуг. 69 фирм нарушили режим, несмотря на ограничительные меры. Теперь руководителям компаний необходимо объяснить, почему их заведения продолжали работать.

Совместные рейды Госадмтехнадзора и полиции проводятся по всей территории Московской области с 14 апреля.

Ранее власти Москвы заявили, что все штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции, потратят на закупку препаратов для борьбы с COVID-19.