В Московской области ликвидировали лесной пожар

Причиной пожара в квартале № 9 Ногинского лесничества называют возгорание сухой травы. Огонь охватил площадь 0,2 гектара. Поджигателем предварительно считают 15-летнего подростка, который воспользовался для разведения огня спичками. Его доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

«В 17:45 пожар полностью ликвидирован», — приводит агентство слова представителя.

Ранее сообщалось, что утром 3 мая в деревне Большое Толбино (городской округ Подольск, Подмосковье) начался пожар. Загорелся склад с растительным маслом, огонь занял площади более одной тысячи квадратных метров.