03 мая 2020, 22:25
В Московской области ликвидировали лесной пожар
Низовой лесной пожар в Ногинском лесничестве Московской области удалось полностью потушить. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Причиной пожара в квартале № 9 Ногинского лесничества называют возгорание сухой травы. Огонь охватил площадь 0,2 гектара. Поджигателем предварительно считают 15-летнего подростка, который воспользовался для разведения огня спичками. Его доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.
«В 17:45 пожар полностью ликвидирован», — приводит агентство слова представителя.
Ранее сообщалось, что утром 3 мая в деревне Большое Толбино (городской округ Подольск, Подмосковье) начался пожар. Загорелся склад с растительным маслом, огонь занял площади более одной тысячи квадратных метров.