Клубу «Активное долголетие» в Истре подарили велосипеды

Новый сезон велопроката начался в клубах проекта «Активное долголетие» в Подмосковье. Один из таких находится в Истре. Он получил сертификат на покупку велосипедов. Его вручила глава городского округа Татьяна Витушева.

Повод — день рождения клуба, открытого в рамках областного проекта «Активное долголетие». Его задача — помочь пожилым людям старше 55 лет интересно проводить время.

В клубах «Активного долголетия» бесплатно доступны занятия спортом и творчеством. Теперь пенсионеры Истры бесплатно смогут кататься на велосипедах.

Но сначала лучше проконсультироваться с врачом, рассказала куратор проекта в Истре Оксана Мощицкая. Взять велосипед напрокат можно и в городском парке.

Прокат велосипедов для пенсионеров работает каждый день с 9:00 до 21:00. Потребуется оставить в залог социальную карту.

Интерес к «Активному долголетию» в Подмосковье продолжает расти. Подключились уже более 140 тысяч человек.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.