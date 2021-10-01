Современные и увлеченные. Как «Активное долголетие» помогает старшему поколению Подмосковья развиваться и путешествовать

Свыше 60 клубов «Активного долголетия» уже работает в Подмосковье. Для пенсионеров предусмотрели почти 20 разных направлений занятий: йога, вокал, скандинавская ходьба, бассейн и многое другое. В Международный день пожилых людей губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этот проект будут и дальше развивать, чтобы сделать еще более интересным для старшего поколения.

На встрече с участниками «Активного долголетия» из разных округов Подмосковья губернатор отметил, что пожилыми их называть неудобно, ведь они регулярно занимаются спортом, творчеством и учатся компьютерной грамотности. А у многих из них в руках гаджеты, и пенсионеры умело ими пользуются.

«Сегодня мы отмечаем День пожилого человека. Но, глядя на вас, не хочется сказать „пожилые“. Старшего возраста. Так же, как и наши родители», — сказал Воробьев.

В октябре «Активному долголетию» исполняется два года. За это время к нему присоединились уже 80 тысяч пенсионеров из Подмосковья.

Мне очень приятно, что все клубы популярны, работают. Наша задача — чтобы там были самые интересные дисциплины. Может быть, языки, а может быть, танцы. Но, скорее всего, и первое, и второе Андрей Воробьев.

Участникам проекта доступны разные направления досуга, но в числе самых популярных — экскурсии. Вместе с гидами они путешествуют по городам и интересным местам Подмосковья. Поездки включают в себя питание, а передвигаются группы на брендированных автобусах.

Новые горизонты

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что благодаря проекту пенсионеры учатся оплачивать коммунальные услуги онлайн, заказывать такси, привязывать к телефону банковскую карту и не только.

«Я благодарен коллегам за то, что они внедряют все эти новые перемены, уроки, занятия, которые, естественно, делают наши клубы востребованными. Почему? Потому что ты становишься сильнее, ну и общение, конечно», — сказал Воробьев.

По его словам, смысл проекта в том, чтобы каждый смог найти себе занятия по душе и развиваться.

«Как известно, мы, люди, должны постоянно думать о разуме и получать новые знания. Потому что это имеет принципиально важное значение. Я сегодня пришел, чтобы обменяться с вами мнениями и, конечно, вас послушать: что беспокоит вас, в том числе в бытовой жизни», — добавил губернатор.

Воробьев поздравил всех пожилых людей с их праздником, а участников «Активного долголетия» поблагодарил за то, что они в строю, и за энтузиазм.

Как известно, хороший пример заразителен. Я бы так перефразировал. И для нас очень важно разговаривать на одном языке со старшим поколением Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подытожил, что важно создавать подобные программы не для галочки, а действительно для поддержки старшего поколения.

С 1 октября пенсионеров Подмосковья начали автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия». Уже не надо будет подавать заявки по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.