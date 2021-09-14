Больше экскурсий и никаких заявок на участие. Проект «Активное долголетие» выйдет на новый этап в Подмосковье

Около шести тысяч пенсионеров Подмосковья приходят в клубы проекта «Активного долголетия» каждый день, и его популярность стремительно растет. Пожилые люди могут бесплатно учиться танцевать, рисовать, осваивать компьютерные навыки, плавать в бассейне, заниматься йогой. Губернатор Андрей Воробьев поинтересовался у них, как еще разнообразить досуг участников. Большой запрос — на экскурсии.

Андрей Воробьев и сенатор Федерального собрания России Ольга Забралова навестили пенсионеров в Красногорске. Там клуб «Активного долголетия» работает в доме № 4 на Заводской улице.

Уже 1 октября у участников появятся новые занятия по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону. Но главной новинкой станет то, что для зачисления в клуб больше не потребуется подавать заявление.

Сейчас, чтобы присоединиться к проекту в Подмосковье, нужно обратиться за этой услугой самому. С октября зачисление будет автоматическим, когда жителю исполнится 55-60 лет.

Очень важный проект. Он, как говорят, зашел. Пользуется очень большой популярностью у старшего поколения. Мы видим, что каждый год все больше людей участвуют в нем. Нам очень важно наполнить его содержанием Андрей Воробьев.

Участникам проекта доступны уроки по скандинавской ходьбе, искусству, музыке, иностранным языкам, пению, а среди самых востребованных направлений — экскурсии.

Новые горизонты

Это поездки на брендированных автобусах и с организованным питанием. Вместе с гидом жители приезжают в разные города Подмосковья. С августа появились дополнительные маршруты. Например, в парк «Патриот» и Горки Ленинские.

«У нас активно клубы работают, но мы в постоянном поиске. Мы хотим сделать их еще более разнообразными и интересными. Мы видим запрос на экскурсии, на прогулки. Нам очень важно ваше мнение», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, экскурсионные поездки для участников «Активного долголетия» будут развивать и дальше. А главное — безопасность и комфорт.

Я знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия. Все-таки экскурсия — это продолжительное мероприятие. Нужно позаботиться и о качественном транспорте, и о всех моментах Андрей Воробьев.

Благодаря проекту пенсионерам доступно 60 туристических маршрутов. Самые популярные — в Коломну, Истру, Одинцово.

Стремительное развитие

Сейчас в Подмосковье насчитывается уже 63 клуба «Активного долголетия». Они объединили уже 75,8 тысячи пожилых людей.

Например, в Красногорске клуб на Заводской улице каждый день посещают около 200 человек. До пандемии было по 380, и сейчас цифры постепенно возвращаются.

Проект охватывает 59 городских округов Московской области. А самые первые клубы открыли еще в 2019 году. Тогда появились девять точек.

У проекта есть свой портал dolgoletie.mosreg.ru, который вскоре модернизируют и улучшат. Для пользователей создадут личные кабинеты с возможностью оценить занятия и инструкторов.