Сезон велопроката для участников «Активного долголетия» начался в Подмосковье

Сезон велопроката стартует в рамках «Активного долголетия». Участники подмосковного проекта — пенсионеры в возрасте старше 55 лет. Они смогут пользоваться прокатом бесплатно.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что для участников проекта разработали веломаршруты. Они протянулись по разным городским округам.

Всего в Подмосковье будет работать 64 точки велопроката Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что интерес к проекту «Активное долголетие» продолжает расти. Подключились уже более 140 тысяч человек.

«Это отличная тенденция», — добавила Каклюгина.

Интерактивная карта веломршрутов уже доступна по ссылке.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.