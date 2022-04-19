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    19 апреля 2022, 12:58

    Сезон велопроката для участников «Активного долголетия» начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сезон велопроката стартует в рамках «Активного долголетия». Участники подмосковного проекта — пенсионеры в возрасте старше 55 лет. Они смогут пользоваться прокатом бесплатно.

    Сезон велопроката для участников «Активного долголетия» начался в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что для участников проекта разработали веломаршруты. Они протянулись по разным городским округам.

    Всего в Подмосковье будет работать 64 точки велопроката

    Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что интерес к проекту «Активное долголетие» продолжает расти. Подключились уже более 140 тысяч человек.

    «Это отличная тенденция», — добавила Каклюгина.

    Интерактивная карта веломршрутов уже доступна по ссылке.

    Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.