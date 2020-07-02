«Важность контакта». Воробьев поручил главам уделить особое внимание диалогу с жителями Подмосковья

Главам всех подмосковных округов потребуется уделить особое внимание общению с жителями в решении вопросов хозяйственной повестки. Это поручение дал губернатор во время видеоконференции. По его словам, обращения жителей — в приоритете.

Сегодня, 2 июля, Андрей Воробьев подчеркнул, что хозяйственная повестка «никуда не делась». И он обратил особое внимание глав муниципалитетов на важность диалога с жителями.

Вы прекрасно видите количество обращений, жалоб и предложений наших жителей. Наша задача — чтобы в каждом городе эти обращения были в приоритете и чтобы мы добросовестно их выполнили Андрей Воробьев.

Он отметил, что для решения ряда задач достаточно нескольких часов или дней. Остальные «требуют особенных ресурсов и более системного подхода».

«Вместе с тем я обращаю ваше внимание на важность контакта с жителями и разъяснение всех этих моментов и деталей в нашей жизни», — подчеркнул Воробьев.

Он также напомнил, что уже в понедельник открывают детские сады. И у жителей накопилось много вопросов об этом. По словам губернатора, необходимо дать подробные разъяснения.

Прошу блок образования, нашего министра образования и глав дать все разъяснения по работе детских учреждений. Жители задают свои вопросы о том, как будет организовано пребывание детей. И все беспокойства мы с вами должны снять Андрей Воробьев.

Также Воробьев подчеркнул важность возобновления плановых приемов пациентов в больницах и поликлиниках. В регионе уже вновь можно записаться к узкопрофильным специалистам.

«Что касается системы здравоохранения, то она чем дальше, тем больше переходит в обычный режим. Мы уже начинаем активно оказывать услуги по всем без исключения направлениям. Сейчас мы возвращаемся и к плановым операциям. Это, безусловно, для всех очень важный процесс», — сказал губернатор.

Он добавил, что важно максимально оперативно, но вместе с тем осторожно перейти в штатный режим работы здравоохранения.

Ранее, 9 июня, Андрей Воробьев уже давал поручение зампредам и министрам подмосковного правительства лично отправиться во все округа и отработать там вопросы хозяйственной повестки, пообщавшись с жителями.