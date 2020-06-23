Почти 20 стационаров Подмосковья вернутся к оказанию плановой медицинской помощи

В регионе запустили второй этап перехода стационаров в штатный режим работы. На время пандемии все они стали инфекционными центрами для лечения пациентов с COVID-19.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет продолжать эту работу. Ранее мы вернули к работе по прежним профилям 10 стационарных отделений. В ближайшее время восстановим еще 18 стационаров общей мощностью свыше 2,3 тысячи коек, в том числе в Бронницкой, Мытищинской, Реутовской, Дедовской и других больницах», — отметила Светлана Стригункова, министр здравоохранения Подмосковья.

Она пояснила, что это позволит восстановить оказание плановой медицинской помощи. Это делается, чтобы медицина была доступна для всех жителей Московской области.

Возвращение в штатный режим работы проведут в четыре этапа. Стационар сможет принимать пациентов по своим профилям, выполнив все санитарные требования.

Во-первых, необходимо завершить лечение пациентов, которые сейчас получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах. После этого все помещения нужно продезинфицировать, а сотрудников обследовать на COVID-19. После этого учреждение должно получить разрешение от Роспотребнадзора.