Подмосковных воспитателей протестируют на коронавирус перед открытием детских садов 6 июля

Детские сады в Московской области будут открыты и начнут работать в штатном режиме с 6 июля. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«6 июля откроются все детские сады в Московской области. Порядка 2 тысяч садов работает на территории Подмосковья, все они с 6 июля начинают свою работу в штатном режиме», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Перед открытием детских садов все воспитатели в Подмосковье пройдут тестирование на коронавирус. Тестирование для сотрудников детсадов будет бесплатным. Также каждые две недели будут тестировать минимум 10% всех воспитателей, уточнила министр.

Ирина Каклюгина также сообщила, что если в детском саду в период самоизоляции не работали дежурные группы, то перед его открытием будет проведена полная подготовка и полная дезинфекция.

Она напомнила, как работали дежурные группы в садах.

Дежурная группа — это была вынужденная мера. На самом начальном этапе они работали только для детей сотрудников учреждений жизнеобеспечения — медицинских работников, полицейских. Их было порядка тысячи. С 1-го этапа снятия ограничений было увеличено количество дежурных групп», — сказала Ирина Каклюгина.