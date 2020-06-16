«Введем за правило работу на местах». Губернатор Подмосковья поручил министрам ежемесячно выезжать в округа

Зампреды и министры правительства Подмосковья будут каждый месяц выезжать в муниципалитеты с проверкой. Им потребуется на местах решать проблемные вопросы. Одна из главных задач — оперативно реагировать на все обращения жителей. Такое поручение им дал губернатор сегодня на заседании правительства.

По словам Андрея Воробьева, в первую очередь надо устранить «красные зоны». Например, это проблемные участки на дорогах, в подъездах и не только. Для этого министры уже выезжали на прошлой неделе в каждый округ, но такая работа должна стать регулярной.

Что касается руководителей министерств, ведомств, то я попрошу, наверное, раз в месяц такой выезд делать. Чаще не надо. Главы сами справятся. Но вот последний четверг или предпоследний. Определитесь, как кому удобно. Давайте возьмем за правило такую работу на местах Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор подчеркнул: благоустройство важно для любого человека. Задача властей — чутко взаимодействовать с жителями и с центрами управления регионом, куда поступают жалобы.

«Что касается работы глав на территориях, то это начало начал. <…>. В наших больших округах, которые мы объединили, море накопившихся проблем. Это особо чувствительные территории, поэтому выезд, работа на территории должна быть безусловным составляющим», — добавил сегодня губернатор.

Во вторник, 9 июня, Андрей Воробьев дал поручение зампредам и министрам правительства Подмосковья лично отправиться в округа и отработать вопросы хозяйственной повестки. А значит, пообщаться с жителями о ремонте ям, подъездов и не только. И сам он приехал с инспекцией в Воскресенск.