Прививки от гриппа поручили поставить 60% россиян

Владимир Путин поручил правительству профинансировать вакцинацию от гриппа 60% населения. Кроме того, прививки от гриппа должны получить 75% людей из групп риска.

После регистрации новой вакцины население также необходимо привить от коронавируса. Эти и другие поручения Путин утвердил по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему сезону.

Кроме того, правительство должно выделить дополнительные средства на обеспечение медицинских организаций всем необходимым, в том числе лекарствами, оборудованием, масками, перчатками и респираторами. По этим вопросам доклад президенту должен представить Михаил Мишустин до 1 октября 2020 года.

Также по поручению президента правительство должно внедрить электронные технологии, чтобы врачи и пациенты могли общаться дистанционно. Это можно сделать на портале госуслуг. Такие меры помогут предотвратить распространение инфекций.

Региональным властям президент поручил провести просветительскую работу с населением: рассказать о важности профилактики коронавируса и других болезней, использовании масок и перчаток, а также вакцинации.