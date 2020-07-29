«Не допустить возвращения СОVID-19 и гриппа». Воробьев посоветовал жителям Подмосковья не игнорировать прививки

Ограничения по коронавирусу в Московской области будут, по сути, сняты 1 августа. Регион делает все, чтобы не допустить возвращения эпидемии — не только COVID-19, но и гриппа. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ВКС с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Московской области отметил, что в регионе дела идут благополучно.

«Мы не должны допустить возвращения ковида и гриппа. Для этого большое внимание уделяется прививкам, которые традиционно делаются в преддверии этого периода. Мы со своей стороны готовимся и пропагандируем, чтобы прежде всего для детей и старшего поколения эти прививки делали», — сказал он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что делать прививки или нет — это личный выбор каждого, однако и специалисты, и медики советуют провести такие мероприятия, чтобы снизить риски распространения инфекций.

Наша задача — привить. Обычно где-то 47–49% прививок ставим от населения, но в этом году нормативы повышены, и крайне рекомендовано всем прививаться от гриппа и ОРВИ, чтобы не допустить заболеваний и их переход в более тяжелые стадии Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что Московская область, как и остальные регионы, ждет появление вакцины от коронавируса. Он напомнил, что ее обещали выпустить уже в августе. Как только первую вакцину зарегистрируют, можно будет начинать планово прививать жителей от коронавируса.

1 августа в Московской области снимут ограничения, которые ранее вводили из-за коронавируса.

«Все, что касается ограничений, то здесь, пожалуй, стоит сказать, что с 1 августа они, по сути, сняты. В частности, [запускается] программа „Активное долголетие“», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что всем «категорически не хочется» возвращения ограничений, потому что они влияют не только на привычный образ жизни людей, но и негативно отражаются на экономике. Несмотря на это, регион до сих пор сохраняет более шести тысяч резервных коек на случай повторения эпидемии.

«Мы в этот период активно наращиваем все строительные мероприятия, готовимся к вводу школ и детских садов. У нас в этом году на 60 тысяч детей больше пойдет в школы и детские сады, и нам нельзя терять время. Поэтому все необходимые указания даны, как, впрочем, и по резервным койкам», — пояснила Воробьев.