Вакцинация по нарастающей. Путь к прививке от ковида на примере поликлиники в Подольске

В Подмосковье началась вакцинация от коронавируса, открыто уже несколько десятков прививочных пунктов. Маршрутом человека, который хочет сделать укол, прошел глава региона Андрей Воробьев в комплексной поликлинике микрорайона Кузнечики в Подольске.

«На прошлой неделе получили порядка пяти тысяч вакцин. Сегодня 10-е, на этой неделе должны получить около 10 тысяч. По нарастающей», — рассказал Андрей Воробьев терапевту и пациентке, пока они готовились к прививке.

Губернатор приободрил всех желающих получить укол, которые ждали своей очереди. Он поделился своим опытом вакцинации.

«У меня после первой прививки антитела не появились. А вторую [прививку] сделали — через три дня появились», — отметил Воробьев.

Губернатор поблагодарил медиков за проделанную работу. В условиях пандемии справиться без слаженных командных действий было бы сложно.

«Без командных действий в такой непростой период крайне сложно. Я очень надеюсь, что мы сейчас начнем получать вакцину более активно. 92 пункта мы развернули, работаем над тем, чтобы те, кто еще не переболел, [получили вакцину]. Потому что многие врачи уже антитела имеют, вы лучше меня знаете», — подчеркнул Воробьев.

Три шага до прививки

Сначала желающим защититься от COVID-19 предстоит пройти первичный осмотр у терапевта, сдать мазок на ПЦР и анализ на антитела. При отсутствии противопоказаний пациента вакцинируют. Повторную прививку назначают через три недели. За это время у человека формируется первичный иммунитет.

«Чтобы его закрепить и чтобы у пациента окончательно сформировался иммунный ответ, выработалось необходимое количество антител, прививаем его повторно. На сегодняшний день какой-либо информации об осложнениях у привитых у нас нет. Прививки все переносят нормально, поэтому считаем, что второй этап пройдет так же благополучно», — подчеркнул главврач Подольской ЦРБ Юрий Костиков.

Первый этап вакцинации начался в конце ноября. Всего было выделено 265 вакцин. Сегодня привиты 260 человек. В первую очередь прививались сотрудники медицинских учреждений, образования и часть населения, которая выразила такое желание. Один флакон вакцины рассчитан на пять доз, поэтому пришедших на прививку объединяют в группы по пять человек. Повторно замораживать препарат нельзя.

«Вакцина хранится при температуре -18 градусов и размораживается непосредственно перед прививкой, за полчаса до этого», — уточнил Костиков.

Метод защиты без альтернативы

Врач назвал вакцинацию безальтернативным методом профилактики коронавируса. Заболевание, заметил он, находится несколько в стороне от других вирусных инфекций.

«У него очень большая группа осложнений, поражается большое количество органов и систем. Оно опасно не только само по себе, но и теми последствиями, которые влечет за собой для здоровья пациента. Современные препараты не являются специфическими и на вирус не действуют. В основном мы боремся с осложнениями. <…> Защититься от вируса даже при ношении маски и перчаток тоже, в принципе, невозможно. Мы контактируем с зараженными не только в транспорте и магазинах, но и на работе и даже дома», — пояснил специалист.

Стопроцентную гарантию защиты от заболевания прививка не даст, как и при любом другом вакцинировании. Однако степень иммунизации у пациентов, которым ввели «Спутник V», достигает 95%.

«Даже если мы заболеваем после вакцинирования, то заболевание протекает в более стертой форме. Как, например, при гриппе. С гораздо меньшим количеством осложнений», — сказал Костиков.

Вакцину в больницу поставляют централизованно. Количество поставок будет нарастать. Прививку сделают, если нет противопоказаний: аллергических реакций и хронических заболеваний. Вакцинировать можно, если человеку от 18 до 60 лет.

Награда тем, кто спасает людей

Во время визита в поликлинику губернатор также вручил шести медикам орден Пирогова. Государственную награду получили врачи Подольской ЦРБ и больницы Климовска. Она полагается в том числе за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах с риском для жизни.

«Уже стало доброй традицией награждать врачей, которые в этом уходящем году испытали на себе, наверное, самые главные вызовы. Мне кажется, нет человека, который бы не обращался в этом году по тому или иному поводу <…> к врачу. Специальный орден президент учредил своим указом для тех, кто делает свою работу добросовестно, профессионально, кто спасает людей, кто в сложной, критической ситуации ни весной, ни сейчас не ушел, не сбежал, не оставил свою профессию. Поэтому мне очень приятно, что я имею сегодня возможность вручить вам высокие государственные награды», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье, добавил глава региона, только по ковиду задействованы 30 тысяч человек — и врачей, и медсестер, и тех, кто просто решил помочь заразившимся.

«Во-первых, болеют непросто. А во-вторых, в разных местах все благодарны врачам. Раньше мы нет-нет, да и слышали про какие-то, мягко скажем, замечания. Где бы я ни был, ни разу не слышал [такого]», — сказал губернатор, поздравив врачей с заслуженной наградой.

Главврач Подольской ГКБ Вардан Геворкян напомнил, что поликлинику в Кузнечиках открыли в декабре 2018 года. Тогда медики и представить не могли, что их ждет в ближайшем будущем.

«В начале этого года по вашему распоряжению в городском округе Подольск в кратчайшие сроки развернули почти тысячу коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Хочу сказать, что я очень горжусь своими коллегами, теми людьми, которые круглосуточно — за счет своего собственного здоровья, за счет своей семьи, своего времени — все свое время отдают на то, чтобы лечить пациентов не только нашего городского округа, но и из ближайших городов. <…> За нас вы можете быть спокойны, мы свою работу выполним», — сказал Геворкян.

С 15 декабря жители Московской области смогут записаться на прививку от коронавируса во всех 92 пунктах, которые открыли в регионе для этих целей. Вакцинация проводится на добровольной основе. В приоритетные группы включили учителей, врачей и сотрудников МФЦ.

Задать любой вопрос о COVID-19, в том числе и по массовой вакцинации, можно при звонке в бесплатную телефонную справочную. Для этого нужно набрать номер 122. Он единый для всей России.