Губернатор Подмосковья рассказал, что у него появились антитела к коронавирусу

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как перенес прививку от коронавируса. После первой вакцины антитела не образовались, а после второй организм дал иммунный ответ.

«Вчера замерил антитела. После первой [прививки] не было на 20-й день, но после второй прививки буквально через три дня. Только после первой прививки у меня была температура, а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжелой», — поделился в беседе с главой Красногорского городского округа Эльмирой Хаймурзиной Андрей Воробьев.

Губернатор также заявил, что первыми вакцину получат те, кто работает с людьми. Это в первую очередь врачи, полицейские, сотрудники МФЦ.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается активная работа в сфере здравоохранения, которая поможет не допустить трудностей с госпитализацией пациентов. По словам главы Московской области, количество заражений коронавирусом остается на высоком уровне, но не растет стремительно.

Врачи выработали эффективные протоколы и «научились лечить коронавирус». Все необходимые лекарства в больницах и госпиталях региона есть. Уже к 15 ноября в области будут развернуты дополнительные 18-19 тысяч коек для больных COVID-19.