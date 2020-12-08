Жителям Подмосковья ответят на вопросы о COVID-19 при звонке в новую справочную

В Подмосковье заработала новая бесплатная телефонная справочная, позвонив в которую можно уточнить все связанные с коронавирусом вопросы. Единый номер 122 запустили по всей России.

Вакцинация от коронавируса набирает обороты. Прививки уже делают в нескольких регионах РФ, в том числе Московской области, Москве, Сахалине. Первыми вакцину получат люди из групп риска — например, медики. Поскольку вирус еще долго никуда не денется, в работу запустили новый единый номер 122. Он предназначен для ответов на любые вопросы о COVID-19. Звонок на него также поможет выяснить график работы МФЦ или расспросить о доставке продуктов на дом, если человек находится на самоизоляции.

Если номер 112 предназначен для экстренной помощи, то 122 объединил под собой все связанное с противостоянием пандемии. По нему можно вызвать врача на дом, оформить больничный и получить другие услуги. При звонке в справочную россиянам расскажут о выплатах и льготах.

Единый телефонный номер 122 ввели в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Работает во многих регионах, в том числе в Подмосковье. Абоненту представят удобное голосовое меню, а на линии его ждет небольшое ожидание. Тот же вызов врача на дом через 122 оформляется быстрее, чем при прямом звонке в поликлинику. Работает линия по будням, с 07:00 до 20:00. В субботу звонок можно сделать с 08:00 до 13:00.

В Московской области при звонке на 122 идет автоматическое переключение на горячую линию губернатора. Она работает уже не первый год, и все процессы здесь отлажены.

В Подмосковье для помощи больным СОVID-19 уже развернуто более 18 тысяч коек. Самый большой коронавирусный госпиталь создан в Раменском округе. Скоро откроется больница с еще тысячей мест. Итого область будет готова принять почти 19,5 тысяч ковид-пациентов. На госпитализацию могут рассчитывать люди в возрасте даже с небольшим воспалением легких.

С СОVID-19 в регионе борются и прививками. Пока что вакцину от коронавируса могут получить медики, учителя и социальные работники — наиболее подверженные заражению люди. Период новогодних праздников и без учета пандемии довольно сложен для здоровья и скорой помощи. Жителям Подмосковья стоит поберечь себя и медиков, а при недомогании звонить 122.