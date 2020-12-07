Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом на совещании с губернатором Андреем Воробьевым заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По словам министра, в системе ЕМИАС подготовлена к открытию запись в кабинеты ИФА-диагностики для вакцинации всех желающих и кабинеты вакцинации от COVID-19.

«Обеспечена возможность сформировать расписание для самостоятельной записи как на ИФА, так и на прививку. Возможность эта будет доступна с 8 декабря по ИФА-диагностике и с 15 декабря для всех 92 пунктов для вакцинации. Таким образом технически подготовлена возможность записи для всех желающих» — сказала Стригункова.

Она добавила, что открытие самостоятельной записи планируется со следующей недели. Перед этим должна быть завершена вакцинация приоритетных групп риска и поступление очередных партий вакцин.