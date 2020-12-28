В Подмосковье усилили контроль за детской безопасностью на период новогодних праздников
«С начала этого года на дорогах области пострадали 578 детей, 18 из них погибли. Несмотря на высокие цифры, здесь все равно наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом, особенно в части травматизма», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Эту тему неслучайно вынесли на повестку именно перед Новым годом. И не для того, чтобы сравнивать показатели или разрабатывать стратегии. Важно напомнить: большинство случаев детского травматизма можно предотвратить. Впереди каникулы, а значит, все отправятся гулять. На катки, лыжные трассы, горки. Так что родители должны помнить, что все развлечения должны быть в первую очередь безопасными. Если каток, то специально залитый, а не на озере. Если горки, то оборудованные, а не в лесу. Если прогулка вечером, то на одежде должны быть светоотражающие элементы.
«Призываю всех внимательно относиться к тому, что у нас будет происходить. У нас дети в большинстве своем не поедут на каникулы, останутся в своих городах и не смогут быть охвачены организованным отдыхом, поэтому для нас очень важны мероприятия по профилактике травматизма и гибели», — подчеркнула Мишонова.
В Московской области регулярно проводятся специальные акции, а в родительские чаты присылают памятки о том, что нужно сказать ребенку перед прогулкой, чтобы она не закончилась в больнице.